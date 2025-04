Juve, Giuntoli: “Fondamentale contrastare il match fixing”

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un comunicato sull'Integrity Tour 2024/25: le parole di Giuntoli

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un comunicato sull’Integrity Tour 2024/25: “Si è svolta oggi, martedì 8 aprile, la tappa torinese dell’Integrity Tour 2024/2025, l’iniziativa promossa da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, giunta alla sua decima edizione. Come sempre, l’obiettivo del progetto è rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e trasmettere i veri valori dello sport. Due i momenti organizzati nel corso della giornata: il primo con la Prima Squadra al Training Center della Continassa, e successivamente un incontro dedicato ai ragazzi delle formazioni Under 20 e Under 17, svolto all’Allianz Training Center di Vinovo.

Il focus del workshop è stato anche quest’anno incentrato sulla lotta al match fixing, per sensibilizzare tutti i tesserati – dai più giovani ai più esperti – sui rischi e le conseguenze delle frodi sportive, con l’obiettivo di proteggere l’integrità delle competizioni. Durante l’incontro, l’avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, ha approfondito il fenomeno in tutte le sue forme, tracciando il profilo dei cosiddetti “fixers” e degli approcci rivolti ai calciatori, sempre più diffusi attraverso social media e nuove tecnologie. L’intervento si è focalizzato anche sulle problematiche legate alle violazioni in materia di betting e sull’uso responsabile dei social”.

Juve, le parole di Giuntoli

Cristiano Giuntoli ha quindi commentato: "È di fondamentale importanza contrastare o, meglio ancora prevenire, un fenomeno come il match fixing, che erode i principi stessi dello sport. L'integrità e la correttezza sono i fondamenti sui quali si fonda ogni disciplina e la Juventus è da sempre impegnata nel trasmetterli ai propri tesserati. Incontri come quello odierno, organizzato da Sportradar, Lega Serie A e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, sono preziosi per sensibilizzare i nostri ragazzi e, attraverso loro, l'opinione pubblica su un tema tanto delicato".