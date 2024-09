Juve, Di Livio: "Paragonandolo a Del Piero si fa male a Yildiz" - JuveNews.eu

Le parole dell'ex giocatore della Juve Angelo Di Livio sul paragone tra Yildiz e Del Piero: "A volte i paragoni sono terribili ma..."

Sarà la 10 sulle spalle, il gol a giro o l’esultanza con la lingua di fuori, ma è impossibile non paragonare Yildiz a Del Piero. L’attaccante della Juve è ormai un beniamino dei tifosi, che rivedono in lui Pinturicchio e tutto quello che ha rappresentato per il club. Una pressione non indifferente per il giovane classe 2005, che rischia di creare più danni che altro. Per il momento l’ha gestita bene, rispondendo con ottime prestazioni sul campo, gol e tanta professionalità. Starà a Thiago Motta gestirlo al meglio, proteggerlo e permettergli di crescere.

Juve, le parole di Di Livio su Yildiz

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l’ex bianconero Angelo Di Livio ha detto: “Oggi paragonando Yildiz a Del Piero secondo me facciamo solo del male al ragazzo, che sta facendo cose veramente importanti come il gol di ieri sera. Però in lui rivedo lo stesso atteggiamento, gli stessi movimenti che faceva Alessandro da giovane. Quindi ci sono veramente i presupposti per rivedere, tra qualche anno, un nuovo Del Piero. Però tra qualche anno, ora lasciamolo lavorare tranquillamente e in santa pace. Questi paragoni a volte sono terribili e ci voglio andare con i piedi piombo… però… però Yildiz ha qualità e si muove come Del Piero”.