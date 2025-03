Juve, Tacchinardi: “Tudor userà un 3-5-2 o un 3-4-2-1. Vlahovic sarà trasformato”

Dal modulo alla riscoperta di Vlahovic: le parole di Tacchinardi su come potrebbe presentarsi la nuova Juve di Tudor

L’era di Thiago Motta è ufficialmente finita. Ora la Vecchia Signora ha deciso di affidare la squadra a Tudor, che avrà a disposizione nove partite per convincere. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio l’ex Juve Tacchinardi ha parlato di come potrebbe presentarsi la nuova Juve: “Credo che Igor andrà sul 3-5-2 o 3-4-2-1. L’input sarà soprattutto la sua idea di gioco, di un calcio aggressivo, dinamico e verticale, in una Juve che si è inceppata molto a livello tattico ultimamente. Andrà su idee chiare. La squadra ha terribilmente bisogno di un allenatore così”.

Juve, le parole di Tacchinardi

A guadagnare dall’arrivo del tecnico croato potrebbe essere Dusan Vlahovic. In una conferenza stampa ai tempi del Verona, infatti, Tudor aveva detto: “Per me Osimhen non è l’attaccante più bravo della Serie A. È forte, ma secondo me è più forte Vlahovic”. Sul bomber serbo Tacchinardi ha detto: “Vlahovic con Tudor si può rigenerare? Sarà un Vlahovic trasformato, perché oggi è sotto un treno. Credo che il primo con cui parlerà Tudor è proprio Vlahovic, perché è quello che serve ora alla Juve. Kolo Muani è perfetto per girargli intorno“. Nel frattempo arriva un annuncio improvviso: Sterling alla Juve <<<