Juve, Tacchinardi duro: “Da questa situazione si esce tagliando delle teste!”

Intervenuto dagli studi di Sportmediaset l'ex Juve Tacchinardi ha analizzato la sconfitta della squadra di Motta in Coppa Italia

Intervenuto dagli studi di Sportmediaset l’ex Juve Tacchinardi ha detto: “In una settimana si è giocata quasi tutta la stagione. La Juve è stata brutta e affannosa. Come se ne esce da questa situazione? Tagliando delle teste!“.

Juve, le parole di Thiago Motta

Al termine della partita Thiago Motta in conferenza stampa ha detto: “Non c’è spiegazione. La responsabilità è mia, mi vergogno di vedere la squadra di giocare in questo modo nel primo tempo e spero che anche i miei giocatori abbiano questa sensazione. Nel primo tempo è mancato l’atteggiamento, vuol dire che io non ho saputo trasmettere l’importanza di giocare una partita di questo genere con la maglia della Juventus. Mi vergogno. Uno può sbagliare un passaggio, ma nel primo tempo nessuno ha preso la responsabilità e ha giocato 20 volte col portiere. Perdevamo palla e ci fermavamo. Chiedo scusa, la gente che è venuta oggi è stata anche gentile con noi perché meritavamo molto di più di quanto abbiamo sentito oggi. Questa è l’analisi della mia squadra. Sento vergogna di vedere una cosa del genere e spero che anche i miei giocatori abbiano questa sensazione. Il pretendere senza dare niente, è nella vita non solo nel calcio”. Nel frattempo la Juve pensa a uno scambio folle: Douglas Luiz per… <<<