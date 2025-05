Juve, Tacchinardi: “Con Tudor la squadra ha un anima”

Tacchinardi ha parlato dell'allenatore della Juventus, Tudor: per l'ex bianconero, il tecnico avrebbe restituito un'identità alla squadra

Ospite a TikiTacco, Alessio Tacchinardi ha parlato dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “La rosa ha pochi ricambi. Tudor ti fa correre a 100 all’ora, come Gasperini, ma servono i giocatori giusti. E noi non li abbiamo. Però con Igor la squadra ha un’anima, lotta, ci prova fino alla fine. Con un altro allenatore certe partite non le avresti più vinte. Con la Fiorentina sembrava tutto finito, invece con il Bologna hanno attaccato fino all’ultimo. Però manca la cattiveria nei momenti decisivi. Se non si va in Champions, andrà fatta un’analisi a 360 gradi. Conte ti fa andare a 70 all’ora, Tudor a 100, ma devi scegliere. Thiago Motta? Dopo Firenze era in difficoltà, adesso sta dimostrando. Bisogna fare chiarezza in società: si parta da Giuntoli, ma si faccia una riunione vera, concreta. Serve una direzione chiara”.

Tacchinardi: “Bologna? La Juve poteva chiuderla nel 1° tempo”

Inoltre, sulla partita della Juve contro il Bologna, l'ex bianconero ha aggiunto: "Giocare a Bologna è durissimo, anche l'Inter ha perso lì. Mancano pedine chiave come Yildiz e McKennie ha commesso una follia sul rigore. Ma se ci fosse stata più cattiveria nei 30 metri finali, come Cambiaso che sbaglia con Nico, la partita si poteva chiudere nel primo tempo. Il secondo tempo? Un tiro, deviato. Il problema è che davanti siamo leggeri, e questa è una questione di campagna acquisti. Se non vai a tutta, puoi vincere o perdere con chiunque".