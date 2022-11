Juve, super Szczesny anche in nazionale: il polacco para un rigore

Professione: pararigori . Che sia con la Juve o con la maglia della nazionale polacca, Szczesny dagli 11 metri si conferma un incubo per gli attaccanti avversari. Oggi a avere la peggio è stato Al Dawsari , che ha sbagliato un rigore in Polonia-Arabia Saudita . Un intervento decisivo quello dell'estremo difensore bianconero, che ha salvato il risultato e ha permesso alla squadra di Lewandowski di guadagnare tre punti preziosi.

Per Szczesny questo è il 25esimo rigore parato in carriera su un totale di 86 . Una media di successo molto alta per il portiere della Juventus, che si è confermato un vero e proprio specialista. Dei 25 rigori parati, però, questo è soltanto il secondo con la maglia della Polonia. Il primo il 19 luglio 2021, durante Euro2020 contro la Spagna : quella volta a sbagliare fu Gerard Moreno.

Mentre in Qatar l'ex Arsenal ha aiutato la Polonia a vincere (2-0, gol di Zielinski e Lewandowski), in Italia la dirigenza bianconera sta pensando proprio al suo futuro. 32 anni e un contratto in scadenza a giugno 2024: che sia arrivato il momento di trovare un degno sostituto? Secondo quanto riportato da alcune voci di mercato, la Juve si starebbe muovendo proprio in questa direzione. I nomi in lista sono due: Vicario dell'Empoli e Carnesecchi della Cremonese. Per ora nulla di concreto, staremo a vedere.