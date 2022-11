Juventus su Vicario, Nadin: “E’ molto forte anche con i piedi”

Renzo Nadin , dirigente e scopritore di Vicario , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: " E' una persona umile e determinata, posso dire che nel tempo non è mai cambiato. Proviene da una buona famiglia, perbene, che gli ha insegnato i valori della vita . Suo padre è sempre stato corretto, lo accompagnava agli allenamenti e ha sempre rispettato ogni tipo di decisione. Guglielmo merita i risultati che sta ottenendo, sono molto contento per lui".

Sulle caratteristiche: "La forza esplosiva e la grande tecnica palla al piede, è evidente come abbia affinato queste due qualità. Quando lo sento gli dico che è molto meglio di quelli che giocano in difesa. E' sempre stato un ragazzo attento, concentrato, molto propenso ad apprendere come da ragazzino. Il suo ruolo richiede molta responsabilità, basta poco per perdere il posto. D'altronde riuscì ad imporsi a Cagliari in quelle poche partite a disposizione".