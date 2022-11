Juve, Szczesny dopo il pari della Polonia: “C’è ancora molto lavoro da fare”

Termina con un pareggio il primo match della Polonia al Mondiale in Qatar, che non riesce a andare oltre lo 0-0 contro il Messico. Decisivo l'errore dagli 11 metri di Lewandowski, che si è fatto ipnotizzare dal portiere messicano Ochoa. "E' stata una partita molto equilibrata e chiusa con un rivale impegnativo - ha detto il ct della Polonia al termine della partita. Entrambe le squadre non hanno creato molte occasioni, anche se abbiamo vinto un rigore al momento giusto. Peccato non essere riusciti a segnare perché sognavamo di vincere. Tutto dipende da noi prima delle prossime partite".