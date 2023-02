Juve, Szczesny scatenato: “Gol annullato? Bella sensazione, vittoria caotica”

Al termine della partita contro la Fiorentina, il portiere della Juve Szczesny ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il match: "Credo che l'andamento della partita sia stato chiaro. Castrovilli è un grande giocatore con qualità offensive, la Fiorentina ha messo due punte. Abbiamo difeso con cattiveria e spirito di squadra. Non è bello esteticamente, ma ci siamo difesi portando a casa i tre punti. Bisogna pensare solo al campo, l'ho già detto. Ogni giorno guardo la classifica con la Juve a più quindici. Mi stimola lottare per la Champions, quello che abbiamo fatto sul campo non ce lo toglie nessuno. Pensiamo a fare sempre il massimo".