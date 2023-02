Europa League, il Nantes vince e pensa già alla Juve: “Siamo pronti”

E' terminata 1-0 la partita tra Nantes e Lorient , match valido per la 23a giornata di Ligue 1. I padroni di casa hanno portato a casa i tre punti grazie alla rete di Blas nella seconda frazione di gioco, che ha sbloccato il risultato. La testa dei giocatori del Nantes e del loro allenatore Kombouaré era però tutta alla sfida di giovedì prossimo: alle 21:00, infatti, i francesi affronteranno la Juve in Europa League .

Al termine della partita l'allenatore ha detto: "Oggi l'obiettivo era vincere. Giovedì avremo altri giocatori. Abbiamo un gruppo forte, di qualità. Nessuno è indispensabile, tutti sono importanti. Oggi eravamo un po' stanchi, giochiamo ogni tre giorni. Non è facile e nessuno ti fa regali. Vogliamo recuperare e abbiamo tempo per preparare la partita in casa della Juventus. Affronteremo la partita con serenità".