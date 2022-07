Juve Szczesny out per infortunio? Nessun problema, ci pensa Perin

Contro il Real Madrid Szczesny non ha difeso la porta della Juve a causa di un infortunio. Al suo posto un super Perin

redazionejuvenews

La passata stagione per Szczesny è stata una montagna russa di emozioni. Il portiere polacco aveva iniziato la Serie A nel peggiore dei modi, commettendo un errore dopo l'altro. L'ambiente bianconero era così preoccupato dalle prestazioni del portiere polacco da aver cominciato la ricerca di un suo sostituto. Alla fine, però, l'ex Arsenal ha ritrovato fiducia, è tornato sui suoi passi ed ha concluso la stagione al meglio, parando ben quattro rigori. In vista della prossima Serie A, quindi, Szczesny si candida per una maglia da titolare, ma forse non nella prima partita contro il Sassuolo.

Nell'amichevole giocata contro il Real Madrid, infatti, il portiere polacco non è sceso in campo, fermato da un infortunio. A rivelare le condizioni dell'estremo difensore bianconero era stato lo stesso Massimiliano Allegri, che in diretta sul canale Twitch della Vecchia Signora ha detto: "Contro il Real Madrid giocherà Perin in porta perché Tek ha un problemino all’adduttore". Infortunio muscolare quindi per Szczesny, che potrebbe essere costretto a saltare la prima partita della stagione. Per fortuna la Juve può contare su un secondo portiere di grande affidabilità come Perin, anche ieri sera tra i migliori in campo.

Al termine del match contro il Real Madrid il portiere italiano ai microfoni di JTV ha detto: "Stiamo lavorando bene, assorbendo un nuovo sistema di gioco, ho visto una grande disponibilità da parte di tutti. Il gruppo cresce, ci vuole tempo e partite come queste sono fondamentali, perché le amichevoli ormai non esistono più; di fronte a grandi avversari come il Real si vuole vincere sempre. Che impressione ho avuto degli avversari? Quella di una squadra che si trova a memoria, ed è esattamente il punto a cui vogliamo arrivare noi. Lavoriamo per questo. Io? Sto bene, fisicamente, e sono carichissimo mentalmente". Se Szczesy non dovesse farcela, Perin è pronto a difendere la porta bianconera.