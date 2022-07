I TOP e FLOP di Juve-Real: Perin in forma super, per Danilo serata no

Sconfitta per 2 a 0 per la Juve contro il Real Madrid: chi sono stati i migliori e i peggiori in campo? Brilla Perin, male Danilo

redazionejuvenews

Termina con una sconfitta per 2 a 0 l'ultimo match della tournée negli USA della Juventus. Contro il Real Madrid non c'è stata storia, con i bianconeri costretti a combattere contro una squadra ricchissima di campioni, in controllo della partita per la gran parte dei minuti di gioco. E in effetti che sarebbe stata una partita difficile era noto a tutti: i Blancos sono infatti gli ultimi vincitori della Champions League. Ma nonostante la sconfitta, non è tutto da buttare, basti pensare all'esordio stagionale diVlahovic. Il bomber serbo è sembrato ancora indietro di condizione ma vederlo in campo dopo due panchine consecutive può far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi bianconeri. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Tra i TOP impossibile non menzionare Perin. Il portiere italiano, scelto come titolare al posto dell'infortunato Szczesny, come sempre si è fatto trovare pronto. In occasione dei due gol dei Galacticos non avrebbe potuto fare di più, ma in compenso ha salvato la porta bianconera più di una volta. La Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un bel 7 in pagella, dicendo: "Intuisce l’angolo del rigore di Benzema ma non ci arriva, poi tre salvataggi di fila: il migliore per distacco". Menzioni onorevoli anche per Bonucci, che ha colpito la traversa su punizione, e Bremer, attentissimo nel marcare stretto Benzema.

Il FLOP della partita è invece l'ex della partita, Danilo. Il brasiliano è in una serata no, costretto a lottare con uno scatenato Vinicius Junior, suo compagno di nazionale. Per la Gazzetta è da 5 pieno: "Ex della partita, non è la sua serata: perde un brutto pallone e poi mette giù Vinicius in area, causando il rigore dell’1-0. (Cudrig s.v.)". Delude le aspettative anche Di Maria, che dopo aver disputato due amichevoli super, ieri è invece sembrato sottotono.