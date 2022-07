Allegri: “Contro il Real giocherà Perin, Bremer si è inserito bene”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sul canale Twitch del club bianconero. Ecco le sue parole : "Contro il Real Madrid giocherà Perin in porta perché Tek ha un problemino all’adduttore. Devo valutare Cuadrado, poi ci saranno i debutti di Vlahovic e McKennie per mettere un po’ di minutaggio. Sono stati otto giorni di ottimo lavoro, abbiamo l’ultima amichevole stasera poi rientreremo. Tutto procede per il meglio, dovremo farci trovare pronti per la prima di campionato".