Juve, super gol di Adzic con il Montenegro U19

Altra rete con il Montenegro U19 per il talento della Juve Adzic: le parole del giovane bianconero e del ct

Nel corso del match tra Polonia e Montenegro U19 il centrocampista della Juve Adzic si è messo di nuovo in mostra. Il giovane talento montenegrino ha infatti segnato una rete spettacolare su calcio di punizione che ha permesso alla sua squadra di vincere. Al termined ella partita il giocatore bianconero ha detto: “È stata una partita dura e la prima impressione è che abbiamo lottato e giocato per il nostro Paese. Abbiamo una grande possibilità di vincere contro la Georgia e so che anche senza il mio aiuto, i ragazzi faranno tutto il possibile e andremo agli Europei. Questa è una generazione che merita di giocare l’Europeo, che si è impegnata molto e che ha mancato molto in passato. Ricordiamo il Galles quando ci mancavano quattro minuti. Speriamo di vincere contro la Georgia e di celebrare il primo Europeo della storia”.

Juve, super Adzic in nazionale: le parole del ct

Il ct Vukcevic ha poi aggiunto: "Siamo riusciti a fare ciò che dovevamo fare: vincere. Siamo entrati in partita con intelligenza, senza fretta, anche se sapevamo che solo una vittoria ci avrebbe fatto bene. Abbiamo atteso pazientemente il momento giusto e siamo stati premiati dal fenomenale gol di Adžić. E da lì in poi eravamo allo stesso livello e sapevamo come mantenere quel vantaggio. Anche dal punto di vista tattico abbiamo fatto un ottimo lavoro perché abbiamo neutralizzato completamente due dei loro giocatori, Mikovajevski e Baranski. Ormai siamo vicini all'obiettivo, ma non dobbiamo rilassarci, non ci deve essere euforia, dobbiamo giocare con la testa calma. Abbiamo due giorni per riprenderci e prepararci per la Georgia. Purtroppo non avremo Adžić a causa di un paio di cartellini gialli, e forse Kumburović per un infortunio, ma lo sapremo dopo gli esami".