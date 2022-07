Juve, il tour negli USA si avvicina: andiamo a ripercorrere la tournee 2019

In vista del sempre più vicino summer tour negli USA, sul proprio sito ufficiale la Juventus ha voluto ricordare l'ultima grande tournee estiva, quella del 2019. Nel 2020 e nel 2021, infatti, il covid ha impedito ai bianconeri di partecipare a eventi di questo tipo. Ecco il comunicato: "La partenza per gli Stati Uniti si avvicina: lo Juventus Summer Tour powered by JEEP è alle porte. Sarà la prima tournée dal 2019, anno in cui i bianconeri erano scesi in campo in Asia. Tre gare: a Singapore contro il Tottenham, a Nanchino contro l’Inter e a Seul contro il Team K-League, una selezione dei migliori giocatori della massima serie sudcoreana. In coda all'esperienza asiatica, la sfida di Stoccolma contro l'Atletico Madrid, curiosamente lo stesso avversario che chiuderà il pre-stagione quest'anno (appuntamento a Tel Aviv il 7 agosto). Riviviamo proprio l'ultimo tour!