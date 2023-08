Juve, striscione dei tifosi davanti lo Stadium: “Lukaku resta a Milano”

La Juventus si sta allenando alla Continassa , con i bianconeri che stanno svolgendo doppie sedute giornaliere per arrivare al meglio all'esordio in campionato; in programma il 20 agosto allo Stadio Friuli di Udine contro l'Udinese. Massimiliano Allegri sta lavorando con il suo staff per migliorare la condizione della squadra, e nei prossimi giorni dovrà decidere chi non farà parte della rosa del prossimo anno.

Intanto questa sera i bianconeri scenderanno in campo all'Allianz Stadium per la partita in famiglia davanti a ventiquattromila spettatori; per continuare le celebrazioni del Centenario della proprietà della Famiglia Agnelli. Un modo per riavvicinarsi ai tifosi in attesa dell'inizio della stagione; ed alcuni di loro hanno deciso di prendere posizione sull'affare di cui si sta parlando in questi giorni.