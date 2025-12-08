Juve, Stramaccioni negli studi di Dazn:” La Juventus deve lottare per la Champions”

Le dichiarazioni di Andrea Stramaccioni al termine di Napoli-Juventus. Per lui i bianconeri devono lottare per un posto in Champions.

Andrea Stramaccioni è intervenuto direttamente dagli studi di Dazn, dove ha parlato riguardo alla situazione della Juventus in questo momento. Leggiamo il suo commento:

“Ora come ora, se abbiniamo la parola scudetto alla Juventus le facciamo male. Secondo me in questo momento deve lottare per andare in Champions League. Il calendario non è semplice perché ora va subito a Bologna, un’altra trasferta ostica”.

Le parole di Locatelli? “Nei suoi occhi si vede tristezza”.

“La Juventus aveva battuto l’Inter in una gara rocambolesca, ma che dava morale. Spalletti però ha un tema da risolvere che è quello del centravanti. Mette Vlahovic al centro del progetto che è però in scadenza. Poi tiene fuori David e quando entra come oggi, lo fa con l’atteggiamento sbagliato”. Queste le parole di Andrea Stramaccioni.