Napoli-Juventus, Tacchinardi: "È stata una brutta partita. Su Spalletti dico che..."

Le dichiarazioni rilasciate da Alessio Tacchinardi negli studi di Mediaset: il suo pensiero sulla partita tra Napoli e Juventus

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ieri sera negli studi di Mediaset ha espresso il proprio pensiero sul tipo di gara disputata dai bianconeri di mister Spalletti contro il Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni:

“La Juve non riesce a salire di livello. È stata una brutta partita. Formazione senza punte molto difensiva, il Napoli nel primo tempo ha dominato. Nel secondo tempo, con un attaccante vero in campo, la Juve è cresciuta pur senza fare niente di che. Questa è una squadra Yildiz-dipendente. La Juve con Spalletti è migliorata? No. È cresciuta? No. Ed è preoccupante che nelle partite sporche non porti a casa spunti“.