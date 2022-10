Juve, Barzagli: “Non è come nel 2016, la rosa è forte ma un po’ passiva”

La vittoria di ieri sera può essere paragonabile a quella contro il Sassuolo che nel 2016 ha portato alla rimonta scudetto? "Sono due momenti diversi, due squadre completamente diverse. In quell'annata lì c'era stato un cambio difficile, erano andati via Pirlo, Tevez, Vidal: c'erano stati cambi importanti, ma c'era una struttura forte dietro. Non voglio fare paragoni, però la rosa della Juve è forte ma ha dato molto poco in queste partite. I giocatori sentono se hanno dato qualcosa o no, mi è sembrata molto passiva in questo inizio di stagione"