Juve, il testa a testa contro il Venezia

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre! Nelle ultime nove partite di campionato, il Venezia non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (2V, 4N, 3P), sconfitta contro il Cagliari nella più recente. La Juventus ha vinto 10 delle ultime 17 sfide (3N, 4P) di campionato: tanti successi quanti quelli collezionati dai bianconeri nelle 37 precedenti (23N, 4P). La Juventus ha vinto e tenuto la porta inviolata all’ultima giornata nelle ultime due stagioni; i bianconeri non collezionano tre clean sheet di fila all’ultima stagionale in Serie A dal 1980-1982, unica volta in cui ci sono riusciti nella loro storia”.

Sul Venezia

"La Juventus sarebbe certa di conquistare l'ultimo posto disponibile in Champions League in caso di vittoria contro il Venezia; in caso di pareggio contro i lagunari e mancato successo della Roma e nel caso in cui perda contro i veneti con al massimo due gol di scarto, ma la Roma non vada oltre il pareggio e la Lazio non vinca. Il Venezia è penultimo in classifica con 29 punti; i lagunari si salvano se vincono contro la Juventus e al contempo Lecce ed Empoli perdono".