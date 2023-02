Juve, da Rabiot a Danilo, le statistiche dopo il successo con la Fiorentina

Ieri all'Allianz Stadium la Juventus ha battuto per 1-0 la squadra di Italiano grazie a un gol di Rabiot: i numeri e le curiosità sul match

redazionejuvenews

Ieri la squadra di Allegri ha vinto 1-0 contro la Fiorentina all'Allianz Stadium. Ecco le statistiche del successo dal sito ufficiale della Juventus: "La Juventus è la squadra che ha mantenuto più volte la porta inviolata in questo campionato (14 in 22 match), giá ora un clean sheet in piú per i bianconeri rispetto alla scorsa intera stagione di Serie A (13 in 38 giornate).

La Fiorentina ha raccolto appena un punto nelle ultime cinque giornate di campionato (1N, 4P), nessuna squadra in questo parziale ha fatto peggio della Viola in Serie A (uno anche Sampdoria e Cremonese).

Solo due tiri nello specchio per la Fiorentina oggi, mai meno in un match di questa stagione per i Viola.

Quarto gol in questo campionato per Adrien Rabiot: il francese ha eguagliato il suo miglior score in un singolo torneo di Serie A (4 reti come nel 2020/21, in 34 presenze). Con sei gol segnati in tutte le competizioni questa è già la miglior stagione di Rabiot in carriera dal punto di vista realizzativo (eguagliate le sei reti nel 2015/16 con il PSG, 42 presenze). Adrien ha segnato sei reti in questa stagione, tutte in gare all’Allianz Stadium: con sei centri – al pari di Vlahovic – è il miglior marcatore casalingo bianconero nell’annata 2022/23.

Angel Di Maria é il giocatore della Juventus che ha partecipato a piú gol nel 2023 in Serie A (quattro): due gol e due assist per l’argentino. Di Maria ha partecipato attivamente a quattro degli ultimi otto gol della Juventus in campionato (50%, due gol e due assist).

100ª presenza di Danilo in Serie A, tutte con la maglia della Juventus, e 250ª panchina per Massimiliano Allegrialla guida della Juventus in Serie A.

La Fiorentinaha sempre subito gol nelle ultime nove giornate di campionato, striscia piú lunga con almeno un gol al passivo per la Viola in Serie A dalle 11 gare registrate tra febbraio e maggio 2021.

Da quando gioca nella Juventus, la Fiorentina è la squadra contro cui Dusan Vlahovic ha disputato più minuti considerando tutte le competizioni (251) senza mai andare in gol o servire un assist".