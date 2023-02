Compagnoni boccia la Juve: “Non basta per arrivare in fondo in Europa”

Il telecronista di Sky Sport ha analizzato il momento della squadra di Max Allegri e le possibili evoluzioni della stagione dei bianconeri

redazionejuvenews

La Juventus è in ripresa. Ieri la squadra di Allegri ha regolato la Fiorentina, vincendo per 1-0 all'Allianz Stadium, grazie al gol di Adrien Rabiot. I bianconeri così hanno messo in fila il terzo successo consecutivo. Dopo la sconfitta in casa con il Monza sono arrivati il successo in Coppa Italia contro la Lazio e la vittoria dell'Arechi contro la Salernitana.

Ora la Juve è attesa dalla gara di andata del playoff di Europa League contro il Nantes, in programma giovedì. Maurizio Compagnoni, a Sky Sport ha espresso le sue perplessità sul cammino dei bianconeri. L'opinione del giornalista: "Allegri è costretto a navigare a vista, non sappiamo che cosa succederà con la penalizzazione e con la manovra stipendi per cui potrebbe arrivare un’altra penalizzazione molto dura. Io credo che in questo momento l’obiettivo di Allegri è ritrovare solidità, la strada è giusta anche se la Juve non è perfetta".

Il target: "L’obiettivo principale è fare bene in Coppa Italia e Europa League. Io credo che la Juve attuale non basti per arrivare in fondo, ma sto vedendo di nuovo un percorso di crescita. Deve crescere la condizione di Chiesa e devono migliorare i meccanismi. Se facciamo il paragone tra questa Juve e quella di tre settimane fa, la differenza si vede".