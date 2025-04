Juve, le statistiche in vista del match con il Monza

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sfida con il Monza.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus ha vinto sei delle sette gare casalinghe in Serie A nel 2025 (1P) e in questo anno solare solo il Bologna (sette) ha ottenuto più successi interni nella competizione. La formazione bianconera ha vinto le prime due gare casalinghe con Igor Tudor (vs Genoa e Lecce) e l’ultimo allenatore ad avere trionfato nelle sue prime tre partite interne alla guida della Juventus in Serie A è stato Maurizio Sarri nel 2019/2020. La Juventus è la squadra che ha conquistato più clean sheet nelle gare interne di questo campionato: nove (sulle 17 totali), ovvero almeno due in più rispetto a qualsiasi altra avversaria”.

Le altre statistiche

"Nell'era dei tre punti a vittoria, solo sei squadre prima del Monza avevano raccolto al massimo 15 punti dopo 33 gare giocate in una stagione in Serie A e tra queste l'unica formazione lombarda era stata il Brescia (12 punti dopo 33 match nel 1994/1995). La formazione brianzola è reduce da quattro sconfitte consecutive e, sotto la guida di un singolo allenatore, solo nelle prime cinque gare in assoluto nella massima serie è arrivato a cinque sconfitte di fila, tra agosto e settembre 2022, con Giovanni Stroppa in panchina. Il Monza non ha trovato il gol in otto delle ultime 12 sfide di campionato: tante volte quante nelle precedenti 27 di Serie A".