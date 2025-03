Bucciantini: “Juve in difficoltà sulla personalità”

Marco Bucciantini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della disfatta con l'Atalanta.

Marco Bucciantini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky Sport24: “In questo pezzo di stagione decisivo, la Juventus perde troppi obiettivi e non con grandi avversari. Il PSV l’ha dimostrato andando avanti in Champions che era inferiore alla Juventus. L’Empoli non vince una partita in campionato da novembre e ha eliminato la Juventus in Coppa Italia. Contro l’Atalanta ci sta anche di perdere, ma non in quel modo e non in quelle proporzioni. La Juventus è all’inizio di un progetto, ma poi i progetti riesci a portarli avanti, se riesci a dare delle garanzie di crescita”.

Sul valore della squadra

“Ieri non hai avuto una garanzia di crescita, ma hai avuto un brusco risveglio di un altro tipo di realtà. Quello che vediamo in campo toglie un po’ di valore alle cinque vittorie. Questa è una squadra che sta facendo fatica a dare la prova di un miglioramento e ieri ha dato prova di una difficoltà corale e di personalità che è sconfortante. Ora hanno due mesi per poter dimostrare di stare in questa storia chiamata Juventus”. Intanto ecco le parole di Calamai<<<