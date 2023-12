Juve, stallo Vlahovic: rinnovo lontano e offerte non convincenti

Il gol di Dusan Vlahovic con l' Inter sembrerebbe ad oggi solo un lampo nel buio del periodo non brillante del giocatore alla Juventus . Contro il Monza , l'attaccante serbo è parso infatti nuovamente avulso dal gioco come in altre occasioni precedenti. I problemi fisici ne starebbero condizionando ancora una volta in parte le prestazioni e il rendimento altalenante non aiuterebbe a sbloccare altre questioni.

Secondo calciomercato.com, non ci sarebbero passi in avanti sul fronte rinnovo: la Juventus sarebbe orientata nello spalmare l'attuale ingaggio ma in più anni, idea che non pare entusiasmare troppo il giocatore. Dall'altra parte, nonostante gli interessi da più parti per il giocatore, nessun club avrebbe fin ora presentato un offerta per l'attaccante vicina alle richieste. Ecco che allora permane una situazione di totale stallo a cui non dovrebbero seguire a breve delle novità.