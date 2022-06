Juve, la classifica degli stadi più belli della Serie A: Allianz Stadium terzo

La stagione di Serie A è ormai finita da un pezzo ed è arrivato il momento di dare i voti. Dopo aver valutato i migliori giocatori, i migliori gol e le migliori squadre, è giunto il momento di valutare un altro fattore molto importante: il terreno di gioco. In questo senso la Juve può dirsi all'avanguardia in Italia, una delle poche squadre del campionato italiano con un proprio stadio di proprietà, e di altissimo livello. Quest'anno l' Allianz Stadium è stato protagonista di bellissime partite, scelto anche come luogo per la finale della Uefa Women Champions League . Sul proprio sito ufficiale la Lega Serie A ha reso noti i vincitori del Most Valuable Field stagione 2021-2022. Ecco il comunicato:

"La Dacia Arena di Udine vince il Most Valuable Field della stagione 2021-2022. Durante la stagione agonistica appena conclusa i terreni di gioco della Serie A sono stati per la prima volta giudicati al termine di ogni giornata in base alla resa tecnica e prestazionale, nonché estetica, al fine di assegnare il MOST VALUABLE FIELD della stagione. Lo scopo è quello di fornire ai club sempre maggiori stimoli per migliorare le qualità estetiche e prestazionali dei terreni dei propri impianti, avere un prodotto televisivo di altissimo livello e naturalmente premiare le società più virtuose in termini di investimenti strutturali.