Juventus Women-Lione: le statistiche della partita

La squadra delle ragazze bianconere allenate da Joe Montemurro ha perso ieri sera la sfida di ritorno contro il Lione uscendo dalla Champions League

La JuventusWomenè stata eliminata ieri sera dalla Women'sChampionsLeague dopo il ritorno dei quarti di finale contro il Lione: dopo il 2-1 dello Stadium le ragazze di Joe Montemurro hanno perso per 3-1 a Lione, uscendo dalla competizione a testa altissima. La squadra bianconera per la prima volta è infatti arrivata così avanti nella competizione. uscendo contro le pluricampionesse. Il Lione infatti è la squadra femminile che più ha vinto nella Champions League femminile, e le ragazzetti JoeMontemurro hanno mostrato come con il lavoro e la serietà sono migliorate durante tutto l'arco della stagione e sono arrivate a giocarsi un prestigioso traguardo. Ora le bianconere si concentreranno sul campionato, nel quale sono ancora prime in classifica e lanciate verso una nuova vittoria dello Scudetto.