La retrocessione del Leeds potrebbe essere un'occasione per la Juventus: si pensa a Gnonto per l'attacco

La Gazzetta dello Sport annuncia di un sondaggio con il Leeds per Wilfried Gnonto. La retrocessione degli inglesi -che ha fatto saltare il riscatto di Weston McKennie- potrebbe essere un'occasione per i bianconeri. Il 19enne è uno dei nomi che la Juve sta seguendo per rinforzare la rosa del prossimo anno. E oltre all'ex Zurigo e Inter dalle parti di Torino si pensa anche ad un altro giovane: Kamaldeen Sulemana. Il 21enne potrebbe lasciare il Southampton, anch'esso retrocesso. Infine resta sempre vivo l'interesse per Davide Frattesi e Armand Laurienté.