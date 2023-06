Le probabili formazioni di Udinese-Juve: Milik c’è, Sottil in emergenza

La Juve si prepara a giocare l'ultima partita della stagione, che chiuderà un'annata da incubo, ricchissima di problemi. I bianconeri domenica 4 giugno alle 21:00affronteranno infatti l'Udinese alla Dacia Arena di Udine, con un obiettivo semplice: vincere. Dopo la penalizzazione di 10 punti in classifica la Vecchia Signora non ha più molto per cui lottare se non la qualificazione alla prossima Europa League, ma la squadra di Allegri vorrà comunque vincere per regalare un'ultima gioia ai propri tifosi. I bianconeri hanno infatti perso tutte le ultime tre partite: una vittoria permetterebbe alla Juve di chiudere la stagione con il sorriso e lasciarsi alle spalle le vicende giudiziaria che hanno stravolto la stagione. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.