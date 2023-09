Juve, Spalletti ‘pesca’ a Torino per i prossimi impegni della Nazionale

Dopo aver fatto visita al centro sportivo bianconero, Luciano Spalletti vuole assicurarsi di avere gli uomini migliori per affrontare i prossimi impegni degli Azzurri. Tra poche settimane infatti l'Italia sarà di nuovo in campo e per questo motivo l'ex allenatore del Napoli sta pensando a qualche nuovo innesto. La rosa di Spalletti è ancora in fase di rodaggio e le novità possono essere due: Moise Kean, con cui ha parlato ieri alla Continassa, e Alessandro Buongiorno, difensore del Torino. L'esigenza nasce dalla volontà di trovare un vice-Ciro Immobile all'altezza, da aggiungere a Mateo Retegui. Se così fosse Kean tornerebbe in Nazionale dopo due anni di assenza.