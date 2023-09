Juve, Spalletti spiega: “Ecco perchè non ho convocato Kean con l’Italia”

Intervenuto in conferenza stampa il ct dell'Italia Luciano Spalletti ha spiegato i motivi dietro la mancata convocazione in nazionale di Kean

Intervenuto in conferenza stampa il nuovo ct della nazionale italiana Luciano Spalletti ha spiegato la mancata convocazione di Kean: "Di centravanti ce ne sono in Italia, ci sono giocatori in grado di vestire questa maglia. Non ho chiamato Kean e Scamacca per il minutaggio, ne ho chiamati altri tre e andrò a conoscerli".