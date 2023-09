Juve, Spalletti chiama Chiesa e Loca: unici bianconeri in Nazionale

Qualche sorpresa nelle scelte del neo ct azzurro Luciano Spalletti che oggi terrà la conferenza stampa di presentazione a Coverciano

In attesa delle conferenza stampa in programma oggi alle 11 a Coverciano, Luciano Spalletti annuncerà le sue scelte in vista dei prossimi impegni degli azzurri. La notizia che dà più all'occhio è il ritorno di Mattia Zaccagni, dopo lo strappo con Mancini risalente a giugno 2022. Fronte Juve gli unici due bianconeri in lista sono Manuel Locatelli e Federico Chiesa. Andrea Cambiaso era stato preallertato dal nuovo ct azzurro che alla fine ha scelto di puntare su Spinazzola e Dimarco.

Tra ritorni, esclusioni e conferme — Né Gatti né Fagioli quindi (quest'ultimo messo al tappeto dall'infortunio alla clavicola subito a Siviglia nella semifinale di Europa League). Ieri, ai canali della Lega di A, il centrocampista piacentino ha comunque ribadito l'obbiettivo di approdare in Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni: "Non mi aspettavo di fare tutte queste presenze an che se credo sempre nei miei mezzi. Entravo e giocavo 20' poi c'è stata l'occasione contro il Lecce. Ovviamente mi dovevo giocare il posto ogni settimana per essere titolare. Sono arrivato alla Juve quando avevo 13 anni, ho sempre sognato di arrivare in prima squadra. L'anno in Serie B mi è servito molto, quando sono tornato ho avuto le mie possibilità. Indossare questa maglia è un onore. Quando scendi in campo sapendo che fuori tutti odiano la Juventus ti senti ancora più motivato, almeno per me è così. Gli obiettivi? Tornare in Champions League, essere tra le prime quattro: questo è il nostro obiettivo minimo. La Nazionale? Sogno di andare all'Europeo ma devo metterci tanta passione e sacrificio".

Tra gli esclusi ci sono Verratti, Belotti e Jorginho mentre sarà debutto assoluto per il difensore biancoceleste Nicolò Casale. Gli altri ritorni sono quelli di Biraghi e Mancini, tutti in difesa. In attacco Ciro Immobile e Matteo Retegui, autore della prima rete contro la Lazio in Serie A la scorsa domenica all'Olimpico. Sponda Napoli, Spalletti sceglie di affidarsi a Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori. Appuntamento fissato per lunedì per il primo ritiro azzurro al quale prenderà parte anche Gigi Buffon nel ruolo di capo delegazione. La Nazionale italiana sarà impegnata sabato 9 a Skopje contro la Macedonia e martedì 12 settembre a Milano contro l'Ucraina. Due appuntamenti chiave in vista di EURO2024.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.