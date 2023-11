Juve, Spalletti esalta Chiesa: “Micidiale quando parte da sinistra”

Grazie alla vittoria contro la Macedonia l' Italia ora è molto più vicina a Euro2024 . Agli Azzurri basterà infatti un pareggio contro l'Ucraina per qualificarsi al prossimo Europeo.

Dimostrazioni di stima reciproca visto che Chiesa ha poi aggiunto: "Ringrazio il mister per le sue parole, mi ha dato grande fiducia. Provo stima per lui, è un grande allenatore e vuole dimostrarlo anche in azzurro".