Juve, Chiesa lancia una frecciatina a Max: “È voglia di giocare a pallone”

Al termine della partita l'attaccante della Juve ai microfoni di Rai Sport ha detto: "Il colpo subito all'inizio? Succede, è il pallone, va bene e ci sta. Però, l'importante è aver vinto questa partita. Il secondo tempo, purtroppo, abbiamo preso questi due gol, che non meritavamo, nel complesso, per come avevamo giocato, secondo me. Adesso ci giochiamo la qualificazione contro l'Ucraina".