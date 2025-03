Juve, Spalletti: “Cambiaso sta molto meglio, potrebbe giocare domenica”

Al termine della partita contro la Germania il ct Spalletti ha parlato anche delle condizioni del giocatore della Juve Cambiaso

Niente da fare per l’Italia, battuta in rimonta 1-2 contro la Germania nei quarti di finale di Nations League. Al termine della partita il ct azzurro Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato anche delle condizioni di Cambiaso: “Sta molto meglio, ha fatto dei progressi importanti. Noi avevamo mirato la seconda partita, per cui pensiamo che i prossimi due giorni siano determinanti. Se farà i progressi fatti finora avrà possibilità di giocare domenica. Calafiori? Non sappiamo ancora cos’abbia perché sente il ginocchio un po’ strano, però alla domanda ‘Cosa senti?’ ha risposto ‘Non lo so, non riesco a rendermi conto al momento’. Purtroppo gli è partito il tacchetto mentre stava tentando di tornare sul passaggio”.

Le parole di Spalletti

Sull'ex Juve Moise Kean ha poi aggiunto: "Ha dimostrato ancora una volta i passi in avanti fatti in campionato. È stato sfortunato in un paio di episodi, però ha reso giocabili delle pallate buttate addosso sull'aggressione alla linea difensiva della Germania. Sono qualità importanti per noi, situazioni che possono determinare molto in funzione dell'aiuto che dà allo 'sbattimento', ritmo della partita. Quando gli avversari pressano così ferocemente bisogna per forza tirare la palla avanti e avere un centravanti come lui che la rende giocabile o prende tanti falli per i compagni diventa un riferimento fondamentale".