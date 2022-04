Juve, sostituto di Dybala? Raspadori è in cima alla lista dei desideri

La Juventus continua la sua ricerca di un sostituto di Paulo Dybala: il primo nome per sostituire La Joya sembra essere Raspadori

redazionejuvenews

"La Juve su Raspadori? Lo spero, noi con loro abbiamo già fatto l’operazione Locatelli, se ci fosse la possibilità di farne altre saremmo felici". Queste le parole pronunciate alcune settimane fa dal direttore sportivo del Sassuolo alcune settimane fa. Che Raspadori sia un obiettivo della Juventus non è sicuramente un mistero, ma ultimamente l'impressione è che sia diventato L'Obiettivo, il giocatore in cima alla lista degli obiettivi bianconeri. Il motivo è semplice: Paulo Dybalanon rinnoverà il suo contratto e la dirigenza è alla ricerca di un sostituto. In un periodo di ristrettezze economiche come quello che stiamo vivendo, è necessario chiedersi: cosa sta cercando la Juventus? Il sostituto di Dybala deve rispettare pochi, semplici parametri: giovane, talentuoso e non troppo costoso, la descrizione perfetta di Raspadori.

La Juve, infatti, non può permettersi un altro acquisto top come quello fatto in inverno per Vlahovic e di conseguenza dovrà puntare su un talento grezzo, da far crescere all'ombra della Mole. Un percorso simile a quello della Joya per intenderci. Raspadori in questa stagione ha già segnato 9 gol e fornito 3 assist, ma l'impressione è che ci siano ancora ampi margini di miglioramento. Classe 2000 come Vlahovic, l'attaccante italiano per caratteristiche sarebbe il partner ideale del bomber serbo, in grado di giocare in tutti i ruoli del fronte offensivo e di assistere l'ex Fiorentina in zona gol.

Ma il fattore più interessante è il prezzo: circa 30 milioni di euro, un affare per i prezzi degli ultimi tempi. In più non vanno sottovalutati gli ottimi rapporti con il Sassuolo, che come specificato da Carnevali sarebbe ben contento di chiudere altre operazioni in uscita con la Juventus. Per il momento non ci sono stati contatti ufficiali con il club neroverde, ma la dirigenza bianconera ha già fatto sapere all'agente del giocatore del suo interessamento. Raspadori-Vlahovic-Chiesa, tridente da sogno...