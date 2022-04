Juve, Dybala andrà all’Inter? Quali sono i piani bianconeri?

Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Le parole di Marotta e Nedved prima di Juve-Inter lasciano molti dubbi

redazionejuvenews

Ieri Dybala potrebbe aver giocato contro la sua prossima squadra. Dopo l'annuncio dell'addio alla Juve a fine stagione, La Joya è stata accostata a molti big club europei, tra cui l'Inter. Il rapporto con Marotta e Zanetti, infatti, potrebbe essere determinante per la scelta del giocatore. Prima dell'inizio del Derby d'Italia Marotta a proposito ha detto: "E' ovvio che quando si parla di Dybala si pensi a me, perché sono io ad averlo portato alla Juve. Ma non posso permettermi di entrare nelle dinamiche che hanno portato al suo mancato rinnovo. Diritto di prelazione? Il nostro reparto offensivo al momento non ci preoccupa, prendiamo atto e basta. Non è l’unico giocatore in scadenza, ce ne sono altri nella Juve come nel Milan e in altre squadre".

In casa Juve Pavel Nedved ha aggiunto: "Che effetto mi farebbe Dybala all'Inter? E' una domanda che non mi sono posto e che eviterei. Siamo molto contenti di come si sta comportando Paulo, ho visto una buona crescita e sono convinto che farà una bella partita. La decisione l'abbiamo condivisa tutti, ma non c'entra niente col giocatore Paulo Dybala, che sarà importante anche per la sua prossima squadra.Noi abbiamo Chiesa che è un ottimo giocatore, poi penseremo insieme all'allenatore come allestire la squadra in attacco. Le idee ci sono e sono belle chiare". Versione condivisa anche da Allegri, che ha confermato: "Dobbiamo ancora vederci con la società e stasera non sarà sicuramente il momento giusto per farlo".

Dove andrà Paulo Dybala? Il suo futuro è ancora incerto, ma anche ieri il fantasista argentino ha dimostrato di essere molto concentrato sul presente. A chi pensava potesse abbassare il ritmo vista la situazione contrattuale, Dybala ha risposto con una buona prestazione, fatta di guizzi e intuizioni vincenti. Concludere al meglio la stagione per lui ha un doppio valore: regalare un'ultima Joya ai tifosi della Juve e mettersi in mostra in vista della prossima stagione.