Chi sarà il sostituto di Chiellini? Koulibaly rivela: “Io mai alla Juve”

La Juve è a caccia del sostituto di Chiellini. Koulibaly sarebbe il nome ideale ma la strada che porta al senegalese si fa complessa

redazionejuvenews

Trovare un sostituto di Giorgio Chiellini, impresa molto più semplice a dirsi che a farsi. Il difensore italiano per 17 lunghissimi anni è stata una delle colonne portanti della Juve, dentro e fuori dal campo. Colmare il vuoto lasciato dal suo addio sarà molto difficile. Per questo la dirigenza bianconera è alla ricerca di un giocatore che possa essere il partner ideale di de Ligt in mezzo al campo e al tempo stesso un giocatore con una personalità tale da poter diventare un punto di riferimento all'interno dello spogliatoio.

Uno dei nomi accostati più volte ai bianconeri è quello di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese del Napoli sarebbe il giocatore perfetto, peccato che trattare con De Laurentiis non sia affatto facile. Il contratto del classe 1991 scadrà tra un anno e la società azzurra sta ancora decidendo se accettare le richieste economiche del giocatore o se invece lasciarlo partire. L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti dal canto suo è stato chiaro: Koulibaly è un giocatore fondamentale per la sua squadra e vuole a tutti i costi continuare a puntare su di lui. In questo clima di incertezza la Juve potrebbe pensare di inserirsi nella trattativa, ma il Mattino riporta un particolare che potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo il giornale italiano, infatti, il difensore avrebbe rivelato ai suoi amici più stretti che non accetterebbe mai un trasferimento in bianconero.

Se così fosse la Juve si ritroverebbe in mano una bella gatta da pelare. I nomi accostati ai bianconeri sono molti, ma nessuno sembra convincere fino in fondo. Una delle alternative sembrava poter essere Merih Demiral, che invece è stato riscattato al fotofinish dall'Atalanta per 20 milioni di euro. La Vecchia Signora ha quindi ora a disposizione del budget extra da spendere sul centrale di difesa, ma prima sarà necessario capire su chi puntare.