L’Atalanta riscatta Demiral: alla Juventus 20 milioni di euro

Il difensore turco, in prestito la scorsa stagione a Bergamo, è stato riscattato dalla squadra neroblu, che ora valuterà se cederlo all'estero o tenerlo

redazionejuvenews

Il mercato della Juventus comincia ad entrare nel vivo, e se per il ritorno di Paul Pogba in bianconero manca solo l'annuncio, una prima ufficialità è già arrivata. L'Atalanta infatti ha esercitato l'opzione di riscatto per Merih Demiral, con la Juventus che riceverà dai bergamaschi 20 milioni di euro, dopo aver ricevuto 2,5 milioni per il prestito, più altri 2,5 milioni di bonus.

"Atalanta B.C. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione del calciatore Merih Demiral dalla Juventus. l difensore nazionale turco passa quindi in nerazzurro a titolo definitivo.

Ventiquattro anni compiuti a marzo, Merih ha vestito 42 volte la maglia nerazzurra nella sua prima stagione a Bergamo, facendosi apprezzare per personalità, temperamento e decisione. Dopo gli ottavi di finale è stato nominato player of the week di UEFA Europa League per la sua notevole prestazione a Leverkusen contro il Bayer. Non solo efficace in difesa, ha dato un contributo anche quando si è sganciato in attacco: i gol al Manchester United e al Napoli, ma anche i tre assist, ne sono un esempio. Proprio al San Paolo ha realizzato con un perfetto inserimento una rete determinante nel successo per 3-2. Anche con la Turchia, con cui ha già raggiunto 35 presenze, ha recentemente timbrato il cartellino nelle gare di UEFA Nations League". (Atalanta.it)

Questo il comunicato apparso sul sito internet dell'Atalanta, che ha quindi esercitato in extremis l'opzione per il riscatto del difensore turco per la cifra già pattuita in precedenza con la Juventus stessa di 20 milioni di euro. Il destino del difensore classe 1998 passa ora in mano alla Dea, con la quale la scorsa stagione ha disputato una stagione molto positiva. Gasperini dovrà decidere se tenerlo o cederlo, con le pretendenti estere che non mancano. Una prossima cessione di Demiral comporterebbe alla Juventus un'altra entrata, derivante dal 10% del prezzo di vendita.