Brio: “Koulibaly-De Ligt sarebbe la coppia perfetta”

Sergio Brio è stato una colonna della Juventus , al centro della difesa bianconera dal 1978 al ‘90. Con la Vecchia Signora ha vinto quattro scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Coppa Uefa, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa, oltre a tre Coppe Italia . Chi meglio di lui quindi per sapere chi sarebbe il rinforzo ideale per la retroguardia juventina. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, non ha avuto dubbi: " Koulibaly è il miglior difensore del campionato , ha esperienza e conosce bene la Serie A. Farebbe molto bene in bianconero. Koulibaly-De Ligt sarebbe la coppia perfetta ".

Salutato Chiellini , arriverà Gatti : " Con Gatti andrei cauto . Non perché non sia bravo, ma viene dalla Serie B . A Frosinone non c’è la pressione che c'è alla Juve , la stampa che parla di te tutti i giorni... Gatti deve arrivare a Torino, essere umile e imparare da chi ha maggiore esperienza. Osservando i più bravi entrerà anche lui nel sistema Juve . È quello che è successo anche a me, quindi può stare tranquillo".

Rugani invece non ha mai mantenuto le grandi cose che si dicevano a suoi esordi: "Se me lo mandate per una settimana gli do un po’ di lezioni di cattiveria... In senso sportivo intendo, non deve fare male agli avversari, ma deve giocare con le unghie e con i denti, come Bonucci e De Ligt, e come facevano Chiellini e Barzagli. È bello da vedere, ha stile, mi dicono che sia proprio un bravissimo ragazzo, ma in campo deve essere più deciso".