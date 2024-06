Juve, le soste delle Nazionali nella prossima stagione

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle prossime soste nazionali.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Un calendario fitto di impegni quello che attende i tanti bianconeri impegnati anche con le rispettive nazionali nella prossima stagione: nel 2024/2025 infatti, oltre alle decine di sfide da affrontare tra campionato e coppe varie, ci saranno come sempre accaduto negli ultimi anni, quattro finestre di pausa nel corso della stagione per lasciare spazio alle Nazionali. Di seguito le date in cui i giocatori si aggregheranno con le rispettive compagini nazionali: PAUSA NAZIONALI: LE SOSTE DEL CAMPIONATO DELLA STAGIONE 2024/25 dal 2 al 10 settembre: massimo 2 partite per le nazionali; dal 7 al 15 ottobre: massimo 2 partite per le nazionali; dall’11 al 19 novembre: massimo 2 partite per le nazionali; dal 17 al 25 marzo: massimo 2 partite per le nazionali”.