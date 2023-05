Juve, Sosa: “Vlahovic male? Con Osimhen non sarebbe cambiato nulla”

L'ex calciatore e allenatore Roberto Sosa ha parlato nel corso delle trasmissioni su Sportitalia di vari temi riguardanti le squadre della Serie A. Quando si è parlato di grandi attaccanti, è stato citato anche Dusan Vlahovic della Juventus, nonostante il suo rendimento altalenante in questa stagione. Secondo Sosa buona parte delle motivazioni per un annata sottotono non sono da attribuire al giocatore stesso. Ecco cosa ha detto: "Osimhen assieme a Lautaro, è l’attaccante del momento. Mi dispiace non inserire Vlahovic in questa lista. Il serbo è penalizzato dal gioco del suo allenatore. Se Osimhen avesse giocato alla Juve, le prestazioni non sarebbero state differenti da quelle di Dusan. Ciò detto, il nigeriano è ormai la livello di attaccanti come Haaland, Benzema e Lewandoski. Dunque, al momento, 140 milioni potrebbero essere anche pochi!”.