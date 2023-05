La Marca: “La Juve potrebbe fare ricorso ma ha poche speranze”

Non solo Juve: il post Spalletti

Oltre che della Juventus, si è parlato anche di altri temi riguardanti le squadre di Serie A. Spostandoci leggermente dal bianconero, tiene banco la questione Luciano Spalletti che pare lontano dalla permanenza al Napoli. In caso di addio, servirà individuare un nuovo sostituto: “Ad oggi si fa un elenco di allenatori, senza conoscere il futuro dell’allenatore. Ciononostante, credo che mantenere quel binomio tanto vincente sia nell’interesse non soltanto dei tifosi, ma anche dei professionisti coinvolti. Inoltre, il Napoli gode, oggi, di un divario tecnico, progettuale e gestionale evidente rispetto alle rivali. Il Napoli potrà scegliere un tecnico emergente, sul quale incombe l’interrogativo del prossimo direttore sportivo e sulle capacità di ‘ovattarlo’. In caso contrario, la scelta di un tecnico di fama internazionale potrebbe rivelarsi determinante. Sia in chiave mercato che per la permanenza di molte delle pedine fondamentali di questo Napoli”.