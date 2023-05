Juve: la società dice sì al patteggiamento. Le ultime novità

Secondo il Codice di Giustizia Sportiva, il patteggiamento post deferimenti prevede lo sconto di un terzo della pena. Questo, permetterebbe alla Juventus di ripartire da zero in vista della prossima stagione. Non si conoscono ancora i dettagli (e non si sa ancora se ci saranno anche ulteriori penalizzazioni): la proposta verrà valutata dal Tribunale Federale Nazionale. Se verrà accettato i bianconeri non potranno poi più ricorrere in alcun grado di giudizio, come riporta SkySport.