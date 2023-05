La Juve sonda le piste per il dopo Di Maria: spunta un nuovo nome

Nella partita di ieri tra Juventus e Milan, Angel Di Maria è risultato tra i peggiori in campo. I rossoneri sono riusciti agevolmente a disinnescarlo e il Campione del Mondo si è visto poco. Nel primo tempo sullo 0-0 ha colpito male al volo su un traversone invitante dalla destra. Nel secondo tempo, l'argentino è parso smarrito. La sensazione di un giocatore sempre più distante dai progetti bianconeri è molto forte. Quella contro il Milan potrebbe inoltre essere stata l'ultima sua, e di alcuni compagni, all'Allianz Stadium. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023 e le possibilità che questo venga rinnovate appaiono sempre più al ribasso. Gli agenti del giocatore hanno richiesto un ritocco a salire di un contratto già ricco; la Juve non intenderebbe accontentare taluni richieste. Troppo caro un investimento per un giocatore che non può più garantire continuità di prestazioni. Senza dimenticare che la Juventus non potrà contare i soldi della qualificazione mancata alla Champions League.