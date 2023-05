Juve, Soccer Champions Tour: quest’anno di nuovo negli USA

Juventus di nuovo in America con Barcellona, Milan, Arsenal e Real Madrid: le amichevoli dovrebbero disputarsi a luglio

Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellonasarà negli States anche quest'estate per la solita tournée. In attesa di conoscere il programma ufficiale, i blaugrana incontreranno il Real Madrid e la Juventus nel mese di luglio, proprio come accadde lo scorso anno. Le altre amichevoli sono previste contro Milan e Arsenal e le partite dovrebbero disputarsi tutte nel mese di luglio.