Di Maria e le prove di rinnovo con la Juve: filtra ottimismo

Il calciatore argentino ed il suo entourage stanno lavorando con la dirigenza della Juventus per prologare la sua permanenza

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Siviglia tra le mura amiche dell'Allianz stadium, nella partita valevole per la semifinale di Europaleague. I bianconeri cercheranno di ottenere la vittoria per andarsi a giocare il ritorno in terra andalusa con il vantaggio del risultato, ma dovranno conquistarselo questa sera sul campo, in una partita tutt'altro che facile.

Massimiliano Allegri potrà contare sulla totalità della rosa per questa sera, e si aspetta un grande contributo da Angel DiMaria, che ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico nella giornata di ieri, confermando la sua voglia e carica per la sfida. Il Fideo ha già messo la sua firma sulla competizione, unendo Nantes e Friburgo, ed arrivando a quattro goal totali, in una competizione che manca ancora nel suo Palmarès.

Oltre che in campo, il giocatore sta lavorando anche fuori dal campo, e con il suo entourage sta preparando il prolungamento del contratto che lo lega alla Juventus: come confermato anche dal giocatore ieri in conferenza stampa, le parti sono al lavoro per il rinnovo del suo contratto, che garantirebbe un altro anno di permanenza del giocatore a Torino.