Beccari: “Vorrei tornare alla Juve per rimanerci. Girelli il mio idolo”

La calciatrice della JuventusWomen Chiara Beccari, in prestito al Como Women, ha parlato ospite della BoboTV della sua crescita e del suo futuro: "Quello che faccio in campo mi viene spontaneo, dovessi pensarci penserei di non avere tanta personalità. Ci sto lavorando sopra, ma quando me lo si dicono sono contenta. Esordire in Nazionale è stato emozionante. Quando mi hanno detto che avrei giocato non ci credevo. Per me è stato più emozionante dell'esordio in Serie A o del primo gol. In campo però mi sentivo tranquilla, senza pressioni".