Juve, Sky non ha dubbi: accordo fino al 2028 per Fagioli

La Juve si prepara a rinnovare il contratto di Fagioli: secondo Sky Sport è in arrivo la firma fino al 2028

Nonostante la squalifica di 7 mesi per calcioscommesse , nonostante tutto e tutti, la Juve ha comunque deciso di rinnovare il contratto a Nicolò Fagioli.

In un momento difficile come quello che sta attraversando il centrocampista italiano, il club bianconero ha deciso di ribadire la sua vicinanza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, in settimana dovrebbe arrivare la firma fino al 2028.