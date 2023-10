La Juventus non abbandona Fagioli: dopo la squalifica, arriva il rinnovo

La vicenda riguardante Nicolò Fagioli ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio a seguito della sua squalifica legata al caso scommesse. Nonostante questo momento difficile, la Juventus sembra determinata a non abbandonare ciò che considera un patrimonio per il club . Nicolò Fagioli è stato a lungo considerato una delle promesse più luminose del calcio italiano. Il centrocampista ha dimostrato il suo talento attraverso le giovanili della Juventus e ha fatto il suo debutto con la squadra principale, dimostrando di avere il potenziale per un futuro brillante. La squalifica di 7 mesi ha gettato un’ombra sul suo percorso, ma sembra che il club sia disposto a darle un’altra possibilità.

Rinnovo in arrivo

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Juventus crede fortemente nel classe 2001, cresciuto molto nel suo primo anno bianconero e considerato perno del centrocampo e patrimonio inestimabile del club. Continuerà ad allenarsi alla Continassa e a percepire lo stipendio, ma non solo: all’orizzonte si profila il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2026. Piena fiducia e sostegno a Fagioli da parte della Juventus, che non lascerà solo il suo tesserato.